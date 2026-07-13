Japón bajo alerta por calor extremo

15 regiones enfrentan un alto riesgo de golpe de calor

📍Tokio | 13 de julio

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este lunes 13 de julio una Alerta por Golpe de Calor para 15 regiones del oeste de Japón, donde se espera un calor muy intenso acompañado de un índice WBGT extremadamente alto.

Es la primera alerta de la temporada para las prefecturas de Hyōgo, Tottori y Kagawa, reflejando el aumento del riesgo a medida que avanza el verano. Durante el día, muchas zonas superarán fácilmente los 30 °C y, en algunos lugares, la sensación térmica será incluso superior a la temperatura corporal.

Las autoridades advierten que el peligro no depende únicamente de la temperatura. El índice WBGT, que también considera la humedad, la radiación solar y el viento, alcanzará niveles considerados “muy peligrosos”, aumentando considerablemente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

Las prefecturas bajo alerta son: Hyōgo, Wakayama, Hiroshima, Shimane, Tottori, Kagawa, Ehime, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami) y la región de Amami.

Las recomendaciones son claras: permanecer en lugares con aire acondicionado, beber agua y sales minerales con frecuencia, evitar actividades prolongadas al aire libre y prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas. También se recuerda que dormir bien y mantener una buena alimentación ayudan a prevenir el golpe de calor.

⚖️ Marco legal

Institución Función Ministerio del Medio Ambiente de Japón (環境省) Emite las alertas por golpe de calor utilizando el índice WBGT para proteger la salud pública. Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) Calcula y difunde los pronósticos meteorológicos y del índice WBGT junto con el Ministerio del Medio Ambiente. Sistema nacional de Alerta por Golpe de Calor (desde 2021) Se activa cuando se prevé un WBGT de 33 o más, nivel considerado de riesgo extremo para la salud. Recomendación oficial Suspender actividades físicas intensas, permanecer en lugares frescos, hidratarse frecuentemente y proteger especialmente a niños y adultos mayores.

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