Vivir seguros también significa prevenir

Una fecha para revisar nuestras medidas de seguridad y proteger lo que más queremos

📍Tōkyō | 18 de julio

Vivir tranquilos también significa estar atentos a esos pequeños detalles que, muchas veces, dejamos pasar. Una puerta que olvidamos cerrar con llave, una bicicleta sin asegurar o incluso una llamada sospechosa que parece inofensiva… Pues bien, en Japón, el día 18 de cada mes es una buena oportunidad para detenernos un momento y revisar cómo estamos protegiendo nuestro hogar y a nuestra familia.

Esta fecha se conoce como el Día de la Prevención del Delito (防犯の日 / Bōhan no Hi) y busca recordar a familias, empresas y ciudadanos la importancia de mantener algunas medidas básicas de seguridad y prevención. No se trata de vivir con miedo, sino todo lo contrario: crear pequeños hábitos que nos permitan sentirnos más seguros y tranquilos en nuestra vida cotidiana.

La conmemoración fue establecida por SECOM Co., Ltd. (セコム株式会社), empresa japonesa fundada en 1962 y pionera en el sector de los servicios privados de seguridad en Japón. La fecha también fue reconocida y registrada como día conmemorativo por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会).

🔢 ¿Y por qué precisamente el día 18?

Aquí aparece una de esas curiosidades japonesas tan particulares.

La elección del número 18 está relacionada con un juego de palabras y formas. El número 1, por su apariencia de barra, se vincula con 防 (bō), un carácter asociado a la idea de prevenir o proteger. Por otro lado, el 8 se relaciona con 犯 (han), utilizado en palabras vinculadas con delitos o infracciones.

De esta combinación nace la referencia a 防犯 (bōhan), una palabra muy habitual en Japón que significa prevención del delito.

La idea es sencilla: convertir el día 18 en una especie de recordatorio mensual. Un pequeño “chequeo de seguridad” en casa… comprobar que las puertas y ventanas cierren correctamente, revisar las cámaras o alarmas si las tenemos, asegurar bien las bicicletas y prestar atención a cualquier situación que pueda parecer sospechosa.

🏠 Pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia

Para quienes somos extranjeros y vivimos en Japón, conocer palabras como bōhan también nos ayuda a comprender mejor la vida cotidiana del país. Es común encontrar carteles de 防犯 en estaciones, barrios, escuelas y zonas residenciales, siempre con el mismo mensaje de fondo: prevenir antes de lamentar.

Japón es considerado un país relativamente seguro, sí… pero eso no significa que debamos bajar completamente la guardia. Los robos pueden ocurrir y, además, existen diferentes modalidades de estafas telefónicas y fraudes que buscan aprovecharse especialmente de personas mayores o de quienes desconocen cómo funcionan determinados trámites en el país.

Por eso, cada día 18 puede convertirse en una pequeña costumbre familiar: revisar, prevenir y mantenerse informado.

Antes de salir de casa, comprobar la cerradura. Al estacionar la bicicleta, colocar bien el seguro. Y si recibimos una llamada extraña pidiendo dinero, datos personales o información bancaria… mejor desconfiar y verificar antes de actuar.

Son gestos sencillos, de esos que apenas toman unos minutos. Pero precisamente ahí está el mensaje del Día de la Prevención del Delito: la seguridad no depende únicamente de grandes sistemas de vigilancia. Muchas veces comienza con algo mucho más simple… estar atentos y cuidarnos entre todos.

🔑 Términos clave

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