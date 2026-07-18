Japón vive un sábado de calor extremo

Fukui alcanza 37,9 °C y el lado del mar de Japón sufre temperaturas cercanas a la corporal

Tokio | 18 de julio

El primer día del fin de semana largo comenzó con un fuerte contraste meteorológico en Japón. Mientras amplias zonas del oeste y este del país quedaron bajo una masa de aire cálido, con temperaturas cercanas a los 38 °C, el norte de Japón experimentó condiciones más moderadas debido a la influencia del frente de lluvias.

🔥 Fukui registra la temperatura más alta

El calor fue especialmente intenso en las regiones situadas del lado del mar de Japón. La combinación de aire cálido en altura, cielos despejados y vientos del sur que atravesaron zonas montañosas favoreció un importante aumento de las temperaturas.

Según los datos mostrados en el ranking nacional de observación del 18 de julio, la temperatura más alta fue registrada en Mikuni, ciudad de Sakai, prefectura de Fukui, donde los termómetros alcanzaron los 37,9 °C a las 13:25.

Muy cerca se situaron Fukuchiyama, en Kioto, con 37,8 °C, y Miyazu, también en Kioto, con 37,7 °C. En otras localidades de Hiroshima, Hyogo, Ishikawa y Okayama también se superaron ampliamente los 37 °C, confirmando una jornada de calor intenso en buena parte del centro y oeste del archipiélago.

🌡️ Nagoya rompe su racha de días extremadamente calurosos

En la región de Tokai, las lluvias registradas hasta pasado el mediodía ayudaron a contener temporalmente el aumento de la temperatura. Nagoya alcanzó una máxima de 33,5 °C, por debajo del nivel de mōshobi, que corresponde a jornadas con temperaturas máximas de 35 °C o más.

De esta manera, la ciudad puso fin a una racha de cuatro días consecutivos con temperaturas máximas de al menos 35 °C.

🌧️ El norte de Japón respira con temperaturas más moderadas

La situación fue muy diferente en el norte del país. La influencia del frente de lluvias provocó un tiempo más inestable y ayudó a moderar las temperaturas.

En Tokoro, ciudad de Kitami, Hokkaido, la máxima se quedó en 28,1 °C, una diferencia considerable respecto al intenso calor observado el día anterior y muy lejos de los valores cercanos a 38 °C registrados en el oeste del país.

El mapa nacional de temperaturas refleja claramente este contraste: mientras numerosas estaciones del oeste y centro de Japón aparecen en los rangos superiores de 30 °C y 35 °C, las temperaturas disminuyen progresivamente hacia buena parte de Hokkaido.

⚠️ Precaución ante el calor

Para los residentes extranjeros en Japón, es importante recordar que el término 猛暑日 (mōshobi) se utiliza oficialmente para describir un día en el que la temperatura máxima alcanza o supera los 35 °C. Con valores cercanos a los 38 °C, aumenta considerablemente el riesgo de sufrir problemas relacionados con el calor.

Se recomienda beber agua regularmente, utilizar aire acondicionado cuando sea necesario, evitar permanecer durante largos periodos bajo el sol y prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y personas que trabajan o realizan actividades físicas al aire libre.

📊 Principales temperaturas destacadas

Lugar Prefectura Máxima Mikuni, Sakai Fukui 37,9 °C Fukuchiyama Kioto 37,8 °C Miyazu Kioto 37,7 °C Fuchū Hiroshima 37,4 °C Gunge, Awaji Hyogo 37,4 °C Obama Fukui 37,4 °C Maizuru Kioto 37,3 °C Takahashi Okayama 37,2 °C Komatsu Ishikawa 37,2 °C Toyooka Hyogo 37,1 °C

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación 太平洋高気圧 Taiheiyō kōkijō Anticiclón del Pacífico 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku-chi Valor observado / registrado 気温 Kion Temperatura del aire

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